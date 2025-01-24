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У Києві відбудеться марш пам'яті Міхася Жизневського та білорусів, які загинули за Україну

Марія Науменко
24 січня, 2025 п'ятниця
20:32
Війна з Росією

У неділю, 26 січня, в День народження Міхася Жизневського, Героя Небесної Сотні, у Києві відбудеться марш, присвячений пам'яті Міхася та понад 70 білорусів, які загинули за Україну з 2014 року

Зміст

Про це інформує Беларускі Гаюн.

Міхась Жизневський загинув 22 січня 2014 року під час Євромайдану в Києві,  за чотири дні до свого 26-річчя.

Загалом з 2014 року віддали життя, воюючи на боці України, 70 білорусів, і це лише ті, чиї імена відомі.

Збір учасників запланований на 15:30-16:00 на Михайлівській площі, звідки вони вирушать за маршрутом, яким проводжали в останню путь Міхася Жизневського у 2014 році.

У разі оголошення повітряної тривоги учасники попрямують до найближчого бомбосховища, розташованого на станції метро "Майдан Незалежності".

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