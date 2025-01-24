У Києві відбудеться марш пам'яті Міхася Жизневського та білорусів, які загинули за Україну
У неділю, 26 січня, в День народження Міхася Жизневського, Героя Небесної Сотні, у Києві відбудеться марш, присвячений пам'яті Міхася та понад 70 білорусів, які загинули за Україну з 2014 року
Про це інформує Беларускі Гаюн.
Міхась Жизневський загинув 22 січня 2014 року під час Євромайдану в Києві, за чотири дні до свого 26-річчя.
Загалом з 2014 року віддали життя, воюючи на боці України, 70 білорусів, і це лише ті, чиї імена відомі.
Збір учасників запланований на 15:30-16:00 на Михайлівській площі, звідки вони вирушать за маршрутом, яким проводжали в останню путь Міхася Жизневського у 2014 році.
У разі оголошення повітряної тривоги учасники попрямують до найближчого бомбосховища, розташованого на станції метро "Майдан Незалежності".
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