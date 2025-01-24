"Почекаймо": глава МЗС Словаччини вважає, що ЄС не має збільшувати допомогу Україні в разі відмови США

Про це повідомляє Dennik.

"Конфлікт не може бути однозначно вирішений, наприклад, відновленням контролю України над усією своєю територією", - додав він.

Бланар також нагадав, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії висловлював намір завершити війну в Україні.

"Почекаймо поки він представить кроки, як він хоче вирішити цей конфлікт, і ми готові бути частиною цього процесу", - наголосив він.

Крім того, він підтвердив, що Словаччина відмовляється від військової підтримки України. На його думку, розвиток подій йде до замороженого конфлікту, який буде визначатися певними правилами.

"Повинні бути переговори про те, як це буде в майбутньому, але завжди краще прийняти якесь перемир'я і заморозити його в цій позиції. Тому що інакше може бути ще гірше для української і, можливо, для російської сторони", - підсумував очільник словацького зовнішньополітичного відомства.