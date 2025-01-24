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Головна Війна з Росією "Йдуть групами від 50 осіб по відкритій місцевості": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про штурмові дії військових КНДР на Курщині
Ексклюзив

"Йдуть групами від 50 осіб по відкритій місцевості": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про штурмові дії військових КНДР на Курщині

Віталій Бесараб
24 січня, 2025 п'ятниця
21:22
Війна з Росією військові КНДР

Старший офіцер відділу комунікацій 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук розповів, що військовослужбовці КНДР на Курщині діють не так, як росіяни, зокрема, вони проводять штурмові дії великими групами від 50 осіб, рухаючись по відкритій місцевості

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Про це він розповів в етері Еспресо

"Тактика дій північнокорейських військових на Курщині відрізняється від росіян. Зокрема, військовослужбовці КНДР не діють малими штурмовими групами. Вони проводять штурмові дії великим групами - від 50 і більше військових. Часто вони наступальні дії проводять на відкритій місцевості, де атакують позиції ЗСУ у повний ріст. Північнокорейські військові також не зважають на дрони ЗСУ під час атак і намагаються їх збити стрілецькою зброєю. Рухаються швидко і намагаються якомога скоріше зблизитись з позиціями ЗСУ". - розповів Гайдащук.

За словами офіцера, останнім часом військові КНДР почали змінювати тактику штурмових дій. Разом з атаками великими штурмовими групами, вони діють також групами у кількості кількох військових намагаючись якомога швидше дістатись позицій ЗСУ

"Останнім часом спостерігається й застосування малих штурмових груп для атаки. Російські полонені розповідають про те, що вони разом готувались до бойових дій з північнокорейськими військовими на одних полігонах. За словами полонених росіян, військові з КНДР мають достатньо часу для підготовки, краще екіпіровані, мають російське озброєння й навіть краще харчування. Головним завданням для них є саме штурм позицій ЗСУ і лише в разі успіху росіяни вже йдуть слідом для закріплення на позиціях та оборонних дій. Ми припускаємо, що військові КНДР відпрацьовують якусь власну тактику на полі бою. Оскільки, на початку їх залучення до штурмових дій українські підрозділи спостерігали за постійними атаками з великою кількістю особового складу. Зараз же штурмові дії північнокорейських військових набули комбінованого характеру. Зокрема, вони можуть атакувати, як великими групами, так і малими. Вони дійсно випробовують різні тактики, вчаться і намагаються цей досвід переносити знову на поле бою", - додав він.

  • 21 січня президент Володимир Зеленський заявив, що в боях у Курській області РФ загинули 4 тис. північнокорейських військових із загальної кількості 12 тис.
  • 22 січня представник Пентагону розповів виданню The New York Times, що Північна Корея протягом двох місяців може відправити підкріплення в Курську область для війни РФ проти України.

 

Теги:
Україна
КНДР
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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