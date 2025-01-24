РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація станом на вечір 24 січня

Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.

О 20:26 в ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Запорізької та Сумської областей, зазначивши, що дрони, які перебували півночі Запорізької області рухались у напрямку Дніпропетровщини, курс північний.

Станом на 20:34 ворожі безпілотники перебували на півночі Сумщини й рухались у південно-західному напрямку.

О 21:01 Повітряні Сили проінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА на Харківщині.

Рух "шахедів" станом на 21:21:

на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;

північніше Дніпра, курс західний;

з Харківщини через Дніпропетровщину західним курсом;

на межі Харківської та Донецької областей, курс південно-західний;

на сході Харківщини курсом на захід.

О 22:03 в ПС повідомили про рух ворожих безпілотників:

на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;

на півночі Дніпропетровщини, курс західний;

на межі Полтавської та Дніпропетровської областей, курс західний;

у південно-західній та центральній частині Харківщини курс південно-західний;

у північно-східній частині Кіровоградщини курс західний;

нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

Станом на 23:06 дрони перебували:

групи рухаються по межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний;

на сході Миколаївщини, курс північно-західний

на півночі Дніпропетровщини, курс західний;

на північному сході Дніпропетровщини, курс північний;

на заході Харківщини, курс західний;

на півдні та центрі Полтавщини, курс північний;

на заході Полтавщини, курс західний;

на півночі Сумщини, курс південний;

на сході Черкащини, курс північний;

на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс північний;

на північному сході Дніпропетровщини, курс північний;

у районі Нікополя, вектор руху Кривий Ріг.

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