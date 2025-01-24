РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація станом на вечір 24 січня
Російська окупаційна армія ввечері п'ятниці, 24 січня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.
О 20:26 в ПС повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Запорізької та Сумської областей, зазначивши, що дрони, які перебували півночі Запорізької області рухались у напрямку Дніпропетровщини, курс північний.
Станом на 20:34 ворожі безпілотники перебували на півночі Сумщини й рухались у південно-західному напрямку.
О 21:01 Повітряні Сили проінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА на Харківщині.
Рух "шахедів" станом на 21:21:
- на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;
- північніше Дніпра, курс західний;
- з Харківщини через Дніпропетровщину західним курсом;
- на межі Харківської та Донецької областей, курс південно-західний;
- на сході Харківщини курсом на захід.
О 22:03 в ПС повідомили про рух ворожих безпілотників:
- на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини, курс на північ;
- на півночі Дніпропетровщини, курс західний;
- на межі Полтавської та Дніпропетровської областей, курс західний;
- у південно-західній та центральній частині Харківщини курс південно-західний;
- у північно-східній частині Кіровоградщини курс західний;
- нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
Станом на 23:06 дрони перебували:
- групи рухаються по межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний;
- на сході Миколаївщини, курс північно-західний
- на півночі Дніпропетровщини, курс західний;
- на північному сході Дніпропетровщини, курс північний;
- на заході Харківщини, курс західний;
- на півдні та центрі Полтавщини, курс північний;
- на заході Полтавщини, курс західний;
- на півночі Сумщини, курс південний;
- на сході Черкащини, курс північний;
- на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс північний;
- на північному сході Дніпропетровщини, курс північний;
- у районі Нікополя, вектор руху Кривий Ріг.
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