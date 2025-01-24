У "ПМР" заявили, що газу лишилось на кілька днів, лікарні переводять на опалення вугіллям

Про це повідомляє NewsMaker.

"Буквально через пару днів закінчиться той газ, який залишається в трубі. І без нього буде дуже важко. І, звичайно, без подачі газу, а в Придністров'ї газифікована енергетика, нам буде просто неможливо жити в таких умовах", - заявив так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський.

Водночас він додав, що запаси вугілля для виробництва енергії на Молдавській ДРЕС вистачить максимум до 16-17 лютого.

Також Красносельський у перешкоджанні постачанню газу на лівий берег Дністра звинуватив Кишинів.

"Якщо Молдова буде слідувати своїй обіцянці, якщо постачання відбудеться через Moldovagaz, і газ будуть закуповувати на європейських ринках, то газ можна поставити хоча б завтра. Оплату Придністров'я гарантує. Всі затяжки абсолютно штучні. Усі заяви про затягування процесу з боку Придністров'я чи Росії є помилковими", - сказав він.

На засіданні оперативного штабу Придністровʼя "влада" вирішила запровадити нові заходи через вичерпання запасів газу.

Протягом доби у Придністровʼї мають перевести опалення лікарень з газу на вугілля й дизель. Також змінюють графік віялових відключень електроенергії, однак збережеться їхня 5-годинна тривалість.

Доручено й відключити станції, що на газі виробляють електроенергію, зокрема - змінюється режим виробництва Молдавської державної районної електростанції та когенераційних станцій.

"У газотранспортній системі практично вичерпані запаси газу, тиск падає, і це може призвести до серйозних наслідків. Тому когенераційні станції відключають. МДРЕС компенсує відсутній обсяг електроенергії", - додають у матеріалі.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

23 січня у Придністров'ї заявили, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не підходить для Молдовської ДРЕС. Регіону потрібен антрацит.