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У "ПМР" заявили, що газу лишилось на кілька днів, лікарні переводять на опалення вугіллям

Дар'я Куркіна
24 січня, 2025 п'ятниця
19:32
Світ

У самопроголошеному Придністровʼї заявили, що запас газу закінчиться "буквально через кілька днів". На тлі цього "влада" вводить нові обмеження

Зміст

Про це повідомляє NewsMaker.

"Буквально через пару днів закінчиться той газ, який залишається в трубі. І без нього буде дуже важко. І, звичайно, без подачі газу, а в Придністров'ї газифікована енергетика, нам буде просто неможливо жити в таких умовах", - заявив так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський.

Водночас він додав, що запаси вугілля для виробництва енергії на Молдавській ДРЕС вистачить максимум до 16-17 лютого.

Також Красносельський у перешкоджанні постачанню газу на лівий берег Дністра звинуватив Кишинів.

"Якщо Молдова буде слідувати своїй обіцянці, якщо постачання відбудеться через Moldovagaz, і газ будуть закуповувати на європейських ринках, то газ можна поставити хоча б завтра. Оплату Придністров'я гарантує. Всі затяжки абсолютно штучні. Усі заяви про затягування процесу з боку Придністров'я чи Росії є помилковими", - сказав він.

На засіданні оперативного штабу Придністровʼя "влада" вирішила запровадити нові заходи через вичерпання запасів газу.

Протягом доби у Придністровʼї мають перевести опалення лікарень з газу на вугілля й дизель. Також змінюють графік віялових відключень електроенергії, однак збережеться їхня 5-годинна тривалість.

Доручено й відключити станції, що на газі виробляють електроенергію, зокрема - змінюється режим виробництва Молдавської державної районної електростанції та когенераційних станцій.

"У газотранспортній системі практично вичерпані запаси газу, тиск падає, і це може призвести до серйозних наслідків. Тому когенераційні станції відключають. МДРЕС компенсує відсутній обсяг електроенергії", - додають у матеріалі.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. 

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

23 січня у Придністров'ї заявили, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не підходить для Молдовської ДРЕС. Регіону потрібен антрацит.

Теги:
Новини
газ
Молдова
Придністров'я
Енергія
Енергетика
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