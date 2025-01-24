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Нове обладнання та знання: завершилося навчання вчителів за українсько-тайванською програмою Leave no one behind partnership

24 січня, 2025 п'ятниця
20:22
освіта Leave no one behind partnership - завершилос навчання вчителів в УКУ

За 7 місяців навчання в Українському католицькому університеті вчителі опанували програмування мовою Pyton, робототехніку та STEM-освіту

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33 вчителі інформатики стали випускниками першої інноваційної освітньої програми Leave no one behind partnership. Серед учасників пілотного проєкту – освітяни з 20 шкіл Львівської, Полтавської та Івано-Франківської областей. 

За умовами українсько-тайванського проєкту комп’ютеризації та інноваційної освіти Leave no one behind partnership/Не залишити нікого осторонь партнерства, школи-учасниці проєкту отримають винагороду: комплекти із 16 ноутбуків, набори робототехніки, проєктори та екрани. Обладнання буде встановлене у кабінетах інформатики та слугуватиме учням.

"Сім місяців з лекціями, домашніми завданнями, заліками, під наставництвом кращих викладачів. Загалом  390 навчальних годин. Врешті ми отримали спільноту вчителів - інноваторів. Три десятки фахівців тепер можуть ділитися знаннями, бути експертами в галузі інноваційної технологічної освіти. Ми дуже щасливі  вручити їм заслужені нагороди. Розуміємо, що нова техніка в надійних руках, вона буде використовуватися з користю для дітей, а уроки інформатики для дітей стануть улюбленими", - відгукується про результати навчальної програми керівниця проєкту Leave no one behind partnership Уляна Пак. 

Зустріч із фіналістами проєкту відбулася у форматі дискусії "Освіта майбутнього для кращої країни".

Випускників програми також привітали ректор УКУ Тарас Добко, народний депутат Микола Княжицький та дисидент і співзасновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович. До спілкування онлайн долучився керівник Представництва Тайбею у Польщі, посол Джеф Ліу. 

"Хоч для нас також зараз надзвичайно нелегкий час, та ми намагаємося допомагати Україні і підтримувати вас. Але необхідно, щоб така підтримка була не лише всередині країни. Потрібне єднання усіх навколо. Особливо важливо підтримувати тих, хто несе освіту у ваші спільноти. Ваше бажання створити якісне середовище для навчання – це героїчне зусилля.  Тайвань відданий у своєму зобовʼязанні підтримувати освіту та освітян. Ваша боротьба - це боротьба демократії проти авторитарного режиму. Ми впевнені, що не може перемогти той, хто є диктатором. Тому Україна переможе", – зазначив Джеф Ліу.

Проєкт реалізує ГО "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. 

Організатори сподіваються, що вже незабаром продовжать проєкт, адже подібної допомоги потребують і школи в інших регіонах України. 

"Ми ретельно дизайнували проєкт Leave no one behind разом із викладачами УКУ. Ми б хотіли розвинути його для всієї України. Щоб українські діти не виїздили, а знали, що саме у нас вони дістануть найкращу освіту. А українські вчителі – пишалися своїм фаховим рівнем і передавали свої знання дітям. Ми думаємо, як допомогти тим регіонам, де є проблеми, де школи «опустилися під землю». Це Харків, Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Херсонщина. Там дітям вчитися ще важче, освіта дистанційна. Але онлайн навчання також має бути на високому рівні", – сказав засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум", народний депутат Микола Княжицький.

"Одним з найбільших викликів після війни буде зберегти позитивну візію, яка породжувала б велику ідею. Повинні бути люди та осередки, здатні думати про перемогу, про те, що буде після завершення війни, і як відповідати на майбутні виклики. Ми маємо бути цими людьми, людьми, що сприяють формуванню майбутнього", - наголосив ректор Українського католицького університету Тарас Добко.

Теги:
Суспільство
Микола Княжицький
львівщина
Полтавщина
Тайвань
Івано-Франківщина
освіта Львів
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