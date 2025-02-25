В уряді Німеччини виступили проти повернення РФ до G7

Про це пише Reuters.

"Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії", – сказав Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

За його словами, торгової війни між США та ЄС можна уникнути, оскільки обидві сторони готові вести переговори: "Ніхто не зацікавлений у розв'язанні торгової війни".

Довідка. Кукіс був призначений міністром фінансів в уряді Олафа Шольца у листопаді після розпаду керівної коаліції, і має працювати до формування нового уряду після виборів у неділю, на яких перемогли консерватори Фрідріха Мерца.