В уряді Німеччини виступили проти повернення РФ до G7
Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що Росію не приймуть знову до "Групи семи" (G7), як цього просив президент США Дональд Трамп
Про це пише Reuters.
"Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії", – сказав Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.
За його словами, торгової війни між США та ЄС можна уникнути, оскільки обидві сторони готові вести переговори: "Ніхто не зацікавлений у розв'язанні торгової війни".
Довідка. Кукіс був призначений міністром фінансів в уряді Олафа Шольца у листопаді після розпаду керівної коаліції, і має працювати до формування нового уряду після виборів у неділю, на яких перемогли консерватори Фрідріха Мерца.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що виключення РФ з організації було "помилкою".
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