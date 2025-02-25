Верховна Рада підтримала постанову щодо майбутніх виборів в Україні

Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

За його словами, законодавчу ініціативу №13041 підтримали 268 депутатів.

Верховна Рада наголосила, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

Там зауважили, що президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою України.

Водночас Рада закликала міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою припинення збройної агресії РФ проти України і встановлення всеохопного, справедливого і сталого миру для України.

"Лише встановлення всеохопного, справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави", - йдеться у рішенні.