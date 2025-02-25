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У Словаччині стався вибух на полігоні, де випробовували гаубиці Zuzana: є постраждалі

Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
14:40
Світ Zuzana-2

У вівторок, 25 лютого, на полігоні Загір’я у Словаччині стався вибух під час випробувальних стрільб, у результаті чого поранень зазнали двоє людей

Зміст

Про це інформують словацькі ЗМІ Dennik N та Noviny.sk.

Вибух пролунав у Військово-технічному випробувальному інституті в Загор’ї уранці, близько 08:00.

За даними джерел видань, вибух стався на одній із нових гаубиць Zuzana 2, які Словаччина виробляє для України. Зазначається, що гаубиця проходила випробування перед остаточним переданням замовнику.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що вибух стався під час випробувальних стрільб гаубиці, але його причина поки невідома. Словацька поліція розпочала розслідування.

За словами Каліняка, спричинити вибух могла несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння. Також він не виключає, що причиною інциденту могло стати "втручання третіх осіб".

Міністр підкреслив, що сам боєприпас не вибухав, адже це призвело б до набагато серйозніших наслідків. Втім, унаслідок інциденту постраждали двоє техніків: один зазнав легших поранень, а другий - важчих.  Обидва зараз перебувають у стабільному стані.

  • Ще у серпні 2023 року Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2, виробництво яких профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.
Теги:
Новини
Словаччина
військові
зброя для України
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