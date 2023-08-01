Україна отримала від Словаччини гаубиці Zuzana 2

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у Twitter.

"Допомога Україні представляє спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякуємо Німеччині, Данії і Норвегії за відправлення словацьких гаубиць Zuzana 2. Буде більше", - йдеться у повідомленні.

Посольство України у Словаччині підтвердило передачу Україні самохідних артилерійських установок. Там зазначили, що такі бойові машини коштують 92 мільйони євро.



Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta-Defence у словацькому місті Дубниця-над-Вагом. На заході були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.



За словами Прем'єр-міністра Словаччини, проєкт з виробництва самохідних гаубиць для України є прикладом того, як працює міжнародна кооперація та доказом спільної солідарності з Україною.



"Захист України та здатність протистояти російській агресії - в наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому міжнародні правила не діють і не поважаються. Наш обов’язок - допомагати там, де ми можемо і як можемо", – сказав Одор.



У посольстві також додали, що загалом поточний пакет допомоги містить 16 одиниць техніки, дві з яких вже незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України.

Що відомо про постачання Zuzana 2 для України

2 червня 2022 року стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.

Станом на 13 серпня перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим.

На початку жовтня Яро Надь повідомив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.

Крім цього, того ж місяця дві гаубиці словацького виробництва Zuzana-2 уже прибули в Україну, попереду нові постачання зброї зі Словаччини.

16 січня 2023 року міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні восьмої гаубиці.

7 липня Україна і Словаччина підписали контракт щодо виробництва 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.