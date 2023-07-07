Словаччина виготовить для України 16 самохідних гаубиць Zuzana 2
Україна і Словаччина підписали контракт щодо виробництва 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2
Про це 7 липня повідомляє Офіс президента.
"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", - заявив Зеленський.
Крім цього Зеленський подякував країні та громадянам Словаччини за підтримку України у війні з Росією.
Він також заявив, що вже успішно провів особисту зустріч з Зузаною Чапутовою, а також зустрівся на рівні делегацій.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 липня, прибув після Чехії у Словаччину, де зустрівся з президенткою Зузаною Чапутовою.
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