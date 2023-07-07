Словаччина виготовить для України 16 самохідних гаубиць Zuzana 2

Про це 7 липня повідомляє Офіс президента.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", - заявив Зеленський.

Крім цього Зеленський подякував країні та громадянам Словаччини за підтримку України у війні з Росією.

Він також заявив, що вже успішно провів особисту зустріч з Зузаною Чапутовою, а також зустрівся на рівні делегацій.