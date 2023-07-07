Про це він повідомив 7 липня у telegram.

"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом", - повідомив президент.

Крім цього він зазначив, що планує обговорити конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула миру, двостороннє співробітництво та енергетичну безпеку.