Зеленський після Чехії відвідає Словаччину: обговорить саміт НАТО та підтримку України
Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 7 липня, що після Чехії планує відвідати Словаччину, де обговорить оборонну підтримку України й саміт НАТО
Про це він повідомив 7 липня у telegram.
"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом", - повідомив президент.
Крім цього він зазначив, що планує обговорити конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула миру, двостороннє співробітництво та енергетичну безпеку.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії. Під час його візиту сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України та співпрацю у сфері енергетики. Також парламент Болгарії проголосував за членство України в НАТО та підтримку української Формули миру.
- Після візиту у Болгарію ввечері 6 липня президент України Володимир Зеленський прибув у Чехію. Під час зустрічі з чеським колегою Петром Павелом йшлося про підтримку України, санкції проти Росії, протидію роспропаганді та євроатлантичний шлях Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе