Ще один подарунок Путіну: Словаччина поставила Україні дві гаубиці Zuzana-2
Дві гаубиці словацького виробництва Zuzana-2 уже прибули в Україну, попереду нові постачання зброї зі Словаччини
Про це повідомив міністр оборони Словацької республіки Яро Над у своєму твіттері.
"До 70-річчя ми передали агресору Путіну ще один подарунок. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 вже в Україні (і багато іншого попереду)", – повідомив він.
Самохідна артилерійська установка Zuzanа є на озброєнні Словацької армії з 1998 року. Це глибока модернізація САУ "Дани" під стандарти НАТО. Відомо, що на озброєнні Словаччини перебуває 16 самохідок Zuzana
- 2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.
- Станом на 13 серпня перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим.
- На початку жовтня Яро Надь повідомив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.
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