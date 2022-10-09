Про це повідомив міністр оборони Словацької республіки Яро Над у своєму твіттері.

"До 70-річчя ми передали агресору Путіну ще один подарунок. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 вже в Україні (і багато іншого попереду)", – повідомив він.

Самохідна артилерійська установка Zuzanа є на озброєнні Словацької армії з 1998 року. Це глибока модернізація САУ "Дани" під стандарти НАТО. Відомо, що на озброєнні Словаччини перебуває 16 самохідок Zuzana

2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.

Станом на 13 серпня перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим.

На початку жовтня Яро Надь повідомив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.

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