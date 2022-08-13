Перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим

Про це він повідомив у власному твіттері.

"Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші 4 гаубиці Zuzana знаходяться вже в Збройних Сил України, готових до розгортання для захисту від російських агресорів", - йдеться в дописі.

Відомо, що Zuzana 2 - це модернізована версія Zuzana 1 (яка, своєю чергою, є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена в Словаччині. У порівнянні з попередньою версією Zuzana 2 має новий, довший ствол довжиною 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 км. Вона також оснащена новою броньованою кабіною. Крім того, башта має повний поворот на 360 градусів (раніше лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з 4 до 3. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати 5 пострілів на хвилину.

2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.

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