Про це повідомив міністр оборони Словаччини Яро Над у твітері.

"Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано - 8 штук буде доставлено в Україну", - наголосив він.

В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.

30 травня писали, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2.

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