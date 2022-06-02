Україна підписала зі Словаччиною контракт на отримання гаубиць Zuzana2
Україна 2 травня підписала зі Словаччиною контракт на одержання восьми гаубиць Zuzana2
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Яро Над у твітері.
"Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано - 8 штук буде доставлено в Україну", - наголосив він.
В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.
- 30 травня писали, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2.
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