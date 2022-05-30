Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2

Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Най, йдеться на сайті defence24

"Йдеться про передачу 8 таких самохідних артустановок. Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління", - зазначено в повідомленні.

Довідково

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52-го калібру замість 45-го, здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта розвертається на 360 градусів, а завдяки автоматиці, кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI — кілька ракет влучають в одне місце одночасно.

Нагадаємо, Резніков розповів, які види важкого озброєння Україна вже отримала від партнерів.

Видання WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже наступного тижня оголосить, що направить в Україну ракетні системи далекого радіуса дії.

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