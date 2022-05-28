Про це Резніков написав у facebook.

За його словами багато видів важкого озброєння вже використовується на передовій та отримує позитивні відгуки від українських військових.

"На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - розповів Резніков.

Він додав, що берегова оборона буде посилена ракетами Harpoon, а їх застосовуватимуть підготовлені українські команди.

"Впевнений, що бойове братерство "гарпунів" та наших "нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу.

Надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати "гарпуни" від данських партнерів за участю британських друзів. Я вже неодноразово відзначав британське лідерство та особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Воллеса", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

"Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом шести місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися", - підкреслив Резніков.

Він додав, що серед останніх надходжень - понад 100 американських БПЛА різних типів.

Видання WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже наступного тижня оголосить, що направить в Україну ракетні системи далекого радіуса дії. За інформацією New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена вже схвалила постачання.

Водночас Міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.

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