Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу з журналістами.

"Я не буду йти так далеко, щоб сказати, що надто пізно надавати українцям будь-яку систему чи можливості, які їм можуть знадобитися, тому що вони дуже активні в боротьбі, і вони відтіснили росіян під Харковом", – сказав Кірбі.

Водночас, за словами речника, міністерство оборони "пам’ятає про годинник", коли йдеться про вторгнення Росії в Україну.

"Ми завжди пам’ятаємо, як і з самого початку, пам’ятаємо про годинник, пам’ятаємо про це відчуття невідкладності, пам’ятаємо, що час не наш друг, – сказав Кірбі, – саме тому ми продовжуємо переміщати обладнання щодня протягом останніх понад 90 днів цієї війни".

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії. Рішення буде озвучене вже наступного тижня.

Також надіслати Україні більше наступального озброєння закликав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. А вслід за ним і очільниця МЗС Ліз Трасс, яка заявила, що допомагати Україні танками та літаками цілком законно.

Натомість російські пропагандисти, ретранслюючи погрози Кремля, та заявили, що США "перетнуть червону лінію", постачаючи ракетні системи великої дальності і Росія буде реагувати на це.

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