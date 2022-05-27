Допомагати Україні танками та літаками цілком законно, - глава МЗС Британії Ліз Трасс

Про це вона заявила на прес-конференції, інформує Independent.

"Ми чітко усвідомлюємо, що підтримувати Україну танками, літаками цілком законно, і ми дуже підтримуємо роботу, яку Чеська Республіка виконала з відправлення танків в Україну", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії. Рішення буде озвучене вже наступного тижня.

Також надіслати Україні більше наступального озброєння закликав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Натомість російські пропагандисти, ретранслюючи погрози Кремля, та заявили, що США "перетнуть червону лінію", постачаючи ракетні системи великої дальності і Росія буде реагувати на це.

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