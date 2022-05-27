Допомагати Україні танками та літаками цілком законно, - глава МЗС Британії Ліз Трасс
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що західні країни можуть відправити в Україну танки та літаки
Про це вона заявила на прес-конференції, інформує Independent.
"Ми чітко усвідомлюємо, що підтримувати Україну танками, літаками цілком законно, і ми дуже підтримуємо роботу, яку Чеська Республіка виконала з відправлення танків в Україну", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії. Рішення буде озвучене вже наступного тижня.
- Також надіслати Україні більше наступального озброєння закликав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
- Натомість російські пропагандисти, ретранслюючи погрози Кремля, та заявили, що США "перетнуть червону лінію", постачаючи ракетні системи великої дальності і Росія буде реагувати на це.
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