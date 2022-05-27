США "перетнуть червону лінію", постачаючи ракетні системи великої дальності, - російські державні пропагандисти
Пропагандисти російського державного телебачення кажуть, що США "перетнуть червону лінію", постачаючи ракетні системи великої дальності
Про це в ефірі розповіла один зі стовпів державної пропаганди Росії Ольга Скабєєва.
"США мають намір обговорити питання надання Україні на наступному тижні Реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). На цей момент питання вирішується в адміністрації президента. Фактично мова йде вже не про тактичну, а про оперативно-тактичну зброю – американські РСЗВ можуть запускати снаряди, на відстань більше як 500 км. І якщо американці зроблять це – це буде явний перехід червоних ліній і це викличе найбільш сувору відповідь Росії", - заявила пропагандистка.
Як зазначає CNN "за словами кількох чиновників, адміністрація Байдена готується посилити озброєння, яке вона пропонує Україні, надсилаючи передові ракетні системи великої дальності, які зараз є головним запитом українських чиновників".
Британські журналісти також зазначають, що вихід інформації з російських державних телеканалів жорстко контролюється Кремлем. Тому, коли ведучі новин реагують на останні події у війні, зміст їхніх заяв може дати уявлення про мислення адміністрації Володимира Путіна.
- Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії. Рішеня буде озвучене вже наступного тижня.
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