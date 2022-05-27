Про це в ефірі розповіла один зі стовпів державної пропаганди Росії Ольга Скабєєва.

"США мають намір обговорити питання надання Україні на наступному тижні Реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). На цей момент питання вирішується в адміністрації президента. Фактично мова йде вже не про тактичну, а про оперативно-тактичну зброю – американські РСЗВ можуть запускати снаряди, на відстань більше як 500 км. І якщо американці зроблять це – це буде явний перехід червоних ліній і це викличе найбільш сувору відповідь Росії", - заявила пропагандистка.

Як зазначає CNN "за словами кількох чиновників, адміністрація Байдена готується посилити озброєння, яке вона пропонує Україні, надсилаючи передові ракетні системи великої дальності, які зараз є головним запитом українських чиновників".

Британські журналісти також зазначають, що вихід інформації з російських державних телеканалів жорстко контролюється Кремлем. Тому, коли ведучі новин реагують на останні події у війні, зміст їхніх заяв може дати уявлення про мислення адміністрації Володимира Путіна.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії. Рішеня буде озвучене вже наступного тижня.

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