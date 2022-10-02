Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у твіттері.

"Щойно підписана угода з Данією, Німеччиною та Норвегією про фінансування виробництва для України 16 найсучасніших словацьких гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн", - наголосив він.

2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.

Станом на 13 серпня перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb