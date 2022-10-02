Данія, Норвегія й Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць для України
Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у твіттері.
"Щойно підписана угода з Данією, Німеччиною та Норвегією про фінансування виробництва для України 16 найсучасніших словацьких гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн", - наголосив він.
- 2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.
- Станом на 13 серпня перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим.
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