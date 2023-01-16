Словаччина передала Україні ще одну гаубицю Zuzana-2 - вже восьму

Про це він написав у twitter.

"Словаччина твердо підтримує Україну, яка все ще бореться з нелегітимною агресією. Вже восьма гаубиця Zuzana-2 тепер знаходиться у безпеці в українських Збройних Силах", - йдеться у повідомленні.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова дозволила сімом співгромадянам долучитися до Збройних Силах України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb