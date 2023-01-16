Словаччина передала Україні ще одну гаубицю Zuzana-2 - вже восьму
У понеділок, 16 січня, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні восьмої гаубиці Zuzana-2
Про це він написав у twitter.
"Словаччина твердо підтримує Україну, яка все ще бореться з нелегітимною агресією. Вже восьма гаубиця Zuzana-2 тепер знаходиться у безпеці в українських Збройних Силах", - йдеться у повідомленні.
- Президентка Словаччини Зузана Чапутова дозволила сімом співгромадянам долучитися до Збройних Силах України.
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