Президентка Словаччини Чапутова дозволила сімом словакам вступити до ЗСУ
Президентка Словаччини Зузана Чапутова дозволила сімом співгромадянам долучитися до Збройних Силах України
Про це повідомив речник Чапутової Мартін Стрижинець, передає "Європейська правда".
"Станом на понеділок, 9 січня, президентка видала загалом 26 рішень, з яких 7 - про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 – про відмову", – сказав Стрижинець.
Відомості про цих людей не розголошують із міркувань безпеки.
Раніше, влітку 2022 року, Чапутова дозволила чотирьом словакам долучитися до ЗСУ.
У Словаччині самовільний вступ до іноземної армії карається ув'язненням від 2 до 8 кроків, а в період воєнного стану - від 5 до 10 років в умовах, за виключенням громадян із другим громадянством або служби в армії країни НАТО. В інших випадках вступ до іноземної армії може дозволити президент.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе