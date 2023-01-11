Президентка Словаччини Чапутова дозволила сімом словакам вступити до ЗСУ

Про це повідомив речник Чапутової Мартін Стрижинець, передає "Європейська правда".

"Станом на понеділок, 9 січня, президентка видала загалом 26 рішень, з яких 7 - про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 – про відмову", – сказав Стрижинець.

Відомості про цих людей не розголошують із міркувань безпеки.

Раніше, влітку 2022 року, Чапутова дозволила чотирьом словакам долучитися до ЗСУ.

У Словаччині самовільний вступ до іноземної армії карається ув'язненням від 2 до 8 кроків, а в період воєнного стану - від 5 до 10 років в умовах, за виключенням громадян із другим громадянством або служби в армії країни НАТО. В інших випадках вступ до іноземної армії може дозволити президент.

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