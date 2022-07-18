Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на заяву речника президентки Мартіна Стрижинця.

"У цих чотирьох випадках пані президентка дотримувалася рекомендацій трьох міністерств: внутрішніх справ, оборони та закордонних справ", - пояснив Стрижинець.

Зазначається, що загалом словаки не мають права служити в іноземній армії. Проте уряд може зробити виняток у разі індивідуального запиту. Водночас необхідні адміністративні процедури можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців.

За словами речника, ще шістьом заявникам було відмовлено у такому дозволі.

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