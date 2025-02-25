"Стамбульські домовленості – це міф": нардеп Мережко прокоментував заяву Віткоффа про мирну угоду з РФ

Про це інформує кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Коли я чую від наших американських колег такі заяви, то хочеться просто наголосити, що з юридичної точки зору, і навіть з політичної, жодних Стамбульських домовленостей, чи Стамбульського меморандуму, чи Стамбульської угоди не існує. Тобто це міф", – сказав Мережко.

Він пояснив, що в процесі перемовин обговорювали різні варіанти, але для того, щоб виникла певна угода або домовленість, потрібно, аби обидві сторони процесу переговорів чітко виразили свою волю на це й це було зафіксовано формально, а цього – не було.

"Я пам'ятаю, зі свого досвіду, Мінські перемовини, де була дуже проста засада – нічого не погоджено, поки не погоджено все. Тобто в будь-яких перемовинах це важливий принцип. Тому хочеться поставити запитання в такому випадку пану Віткоффу – чому він наголошує на тому, чого немає? Чому, наприклад, тоді за цією логікою не повернутись до Мінських домовленостей?" – зазначив нардеп.

За його словами, Мінські домовленості, на відміну від Стамбульських перемовин, принаймні були зафіксовані письмово. Водночас Мережко наголосив, що Росія порушила Мінські домовленості. Так, на його думку, перед тим як обговорювати новий міжнародний документ "важливо подивитися, що було раніше, яка історія, чому не дотримувалися попереднього документа".

"Тобто якщо повертатись до чогось взагалі, за логікою пана Віткоффа, то варто повернутися до Мінських домовленостей, чи навіть краще до Будапештського меморандуму. Це моя така юридична відповідь на цю заяву, яка мене трошки збентежила", – додав нардеп.