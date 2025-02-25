У Марселі на мітингу на підтримку України затримали двох підозрюваних у нападі на консульство РФ

Про це інформують французькі ЗМІ BFMTV і La Provence з посиланням на джерела в поліції.

Як зазначається, 40-річного та 50-річного чоловіків затримали увечері після скоєння нападу на будівлю російського консульства. Вони перебували в натовпі з 350 людей із синьо-жовтими прапорами, які зібралися під мерією Марселя з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними ЗМІ, ці двоє чоловіків начебто викликали особливий інтерес у слідчих з відділу кримінальних розслідувань. Вранці 24 лютого вони потрапили на камери відеоспостереження. Саме тоді, коли стався напад на російське консульство.

За даними слідства, нападники застосували три пластикові пляшки з-під газованої води об’ємом по 50 сантилітрів. Дві з них вибухнули у саду російського генконсульства.

Наразі затриманих взяли під варту. Слідчі спеціалізованого відділу з боротьби з організованою злочинністю допитують підозрюваних в межах розслідування за статтею про пошкодження майна вибуховими або запалювальними речовинами. Фахівці також аналізують залишки речовин, знайдених у пляшках з-під газованої води.