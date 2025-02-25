У США помер агент спецслужби, який під час замаху прикрив собою подружжя Кеннеді
У віці 93 роки помер колишній спеціальний агент Секретної служби Клінт Гілл, який під час замаху на президента Джона Кеннеді та першу леді Жаклін прикрив їх собою
Про це повідомляє CNN.
22 листопада 1963 року під час замаху на Джона Кеннеді агент Клінт Гілл перестрибнув через заднє сидіння лімузина, зіштовхнувши першу леді з багажника автомобіля на її сидіння, щоб прикрити її та смертельно пораненого президента.
"Кар'єра Клінта була прикладом найвищих ідеалів державної служби. Ми сумуємо з приводу втрати шанованого колеги і дорогого друга, чий внесок в роботу агентства і нації назавжди залишиться в нашій пам'яті", - йдеться в заяві Секретної служби.
Зазначається, що Гілл довгий час вважав, що міг би врятувати Кеннеді, якби дістався до машини швидше. Він був змушений піти у відставку у 43 роки через посттравматичний стресовий розлад після вбивства Кеннеді.
- Президент США Дональд Трамп у четвер, 23 січня, підписав указ, який передбачає розсекречення документів щодо убивств 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга-молодшого.
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