Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотники "Відьмак"
Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний комплекс "Відьмак" українського виробництва
Про це повідомляє Міноборони.
"Дрони "Відьмак" наздоженуть будь-яку техніку ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що високошвидкісні FPV-дрони здатні наздогнати будь-яку колісну техніку противника. При компактних розмірах дрон несе заряд, який достатній для ураження бронетехніки, працює вдень і вночі.
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