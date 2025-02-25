Російські морпіхи намагаються уникнути служби на Курщині через величезні втрати, - "Атеш"
Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово уникають відправлення у Курську область, де російські окупаційні війська зазнають величезних втрат
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Чутки про те, що шансів повернутися звідти живими практично немає, тільки посилюють паніку серед особового складу", - зазначили у русі.
За даними партизанів, деякі з цих військових уже вступили в "Атеш" і передають цінну інформацію, зокрема щодо командування частини, про яке військовослужбовці відгукуються вкрай невтішно. Там кажуть, що командування наплювацьки ставиться до підлеглих, примушує до штурмів і сіє страх перед саботажем серед своїх же солдатів
"Деталі розкривати не будемо, але значна частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування, які вони мають намір піднести найближчим часом. Ми чекаємо новин від наших друзів і настійно рекомендуємо іншим триматися якомога далі від своїх командирів - скоро їм буде не до вас", - додали у партизанському русі.
- Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
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