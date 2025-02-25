Російські морпіхи намагаються уникнути служби на Курщині через величезні втрати, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Чутки про те, що шансів повернутися звідти живими практично немає, тільки посилюють паніку серед особового складу", - зазначили у русі.

За даними партизанів, деякі з цих військових уже вступили в "Атеш" і передають цінну інформацію, зокрема щодо командування частини, про яке військовослужбовці відгукуються вкрай невтішно. Там кажуть, що командування наплювацьки ставиться до підлеглих, примушує до штурмів і сіє страх перед саботажем серед своїх же солдатів

"Деталі розкривати не будемо, але значна частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування, які вони мають намір піднести найближчим часом. Ми чекаємо новин від наших друзів і настійно рекомендуємо іншим триматися якомога далі від своїх командирів - скоро їм буде не до вас", - додали у партизанському русі.