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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російські морпіхи намагаються уникнути служби на Курщині через величезні втрати, - "Атеш"

Російські морпіхи намагаються уникнути служби на Курщині через величезні втрати, - "Атеш"

Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
11:05
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово уникають відправлення у Курську область, де російські окупаційні війська зазнають величезних втрат

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Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Чутки про те, що шансів повернутися звідти живими практично немає, тільки посилюють паніку серед особового складу", - зазначили у русі.

За даними партизанів, деякі з цих військових уже вступили в "Атеш" і передають цінну інформацію, зокрема щодо командування частини, про яке військовослужбовці відгукуються вкрай невтішно. Там кажуть, що командування наплювацьки ставиться до підлеглих, примушує до штурмів і сіє страх перед саботажем серед своїх же солдатів

"Деталі розкривати не будемо, але значна частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування, які вони мають намір піднести найближчим часом. Ми чекаємо новин від наших друзів і настійно рекомендуємо іншим триматися якомога далі від своїх командирів - скоро їм буде не до вас", - додали у партизанському русі.

  • Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
Теги:
Новини
Росія
військові
російська армія
Курськ
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