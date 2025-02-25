Наші переговорні групи вже почули, які компроміси нам пропонують, але їм заборонили про це казати вголос, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Розмови про компроміси дуже дратують, особливо людей на фронті. Якщо нам кажуть, що треба йти на компроміси, а ми не хочемо цього, то чи хтось чув, що саме пропонує США в особі Трампа? Які компроміси? Окрім того, що це має бути важка угода. І ті розмови, що ми маємо повернути величезний борг у п'ять разів більший, ніж ми сплачували. Тоді треба порушити питання, хто нам поверне гроші за ту зброю, яку ми передали РФ, за ядерну зброю, яку ми передали РФ. Тобто ми віддали її безплатно?", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, Україні пропонують "новий Будапештський меморандум", тобто без гарантій.

"Ви підпишіть якийсь папірець, йдіть на поступки, а ми вголос про це не скажемо, бо якщо ми скажемо вголос, то буде ґвалт по всьому світу. Одні з підписантів хочуть забрати нашу територію, інші підписанти хочуть забрати наші корисні копалини. І це ті люди, які нам гарантували безпеку. Будапештський меморандум – це папірець замість гарантій, де нічого не прописано", – наголосив Гетьман.

Майор запасу НГУ також додав, що наразі відбуваються дуже таємні домовленості.

"Тобто нам пропонують піти на компроміс, і ми маємо це підтримувати, але ніхто не скаже на який саме, і що ми пропонуємо Україні. Я впевнений, що наше керівництво, наші групи, наші дипломати, які цим займаються, вже чудово розуміють, вони вже почули, але їм заборонили про це говорити вголос", - припустив Гетьман.