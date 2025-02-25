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ЄС пропонує Україні окрему угоду щодо корисних копалин

Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
09:14
Світ ЄС Україна

У Європейському Союзі запропонували Україні власну угоду щодо використання рідкісноземельних матеріалів. Вона має бути вигіднішою за пропозицію США

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Про це заявив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва 24 лютого, пише Politico.

"Двадцять один із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства", - заявив Сежурне.

Він додав, що додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ЄС ніколи не буде вимагати укладення не взаємовигідної угоди.

Наразі деталі щодо цієї європейської угоди не відомі.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

 

 

 

 

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Європа
Економіка
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