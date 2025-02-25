Якщо Росія порушить можливу мирну угоду, фактично це стане конфліктом з усіма гарантами процесу, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі досягнення мирної угоди та в разі порушення домовленостей Росія зіткнеться з реакцією країн, які брали участь у досягненні цієї угоди
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, передає Укрінформ.
Він розповів про думки про відправку миротворчих військ в Україну.
"Я провів переговори з усіма нашими союзниками, і кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях. Деякі з них продовжують допомагати українській армії, підтримувати її спроможність, бути там на довгострокову перспективу з погляду кількості солдатів або обладнання" - поділився Макрон.
Таким чином він вважає, що європейці візьмуть на себе зобов'язання і проявлять солідарність та здатність до стримування.
"Це означає, що існує угода, гарантами якої ми є, і що, якщо Росія порушить її, вона де-факто вступить у конфлікт з усіма тими, хто взяв на себе зобов'язання щодо мирного процесу. І це зміна. Такого ніколи не було в останні роки. Це не те, що ми робили у 2014 році. Тож це і є справжній прорив", - підсумував Макрон.
- Проєкт безпекових гарантій для України, підготовлений Францією та Британією, передбачає розміщення миротворців у країні. Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін буде "не проти"
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