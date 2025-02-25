"Був втомлений і не встиг розібратися": Вучич заявив, що Сербія помилково проголосувала за українську резолюцію в ООН

Його слова цитує РТС.

Президент Сербії перепросив у громадян за те, що під час голосування його країна начебто зробила помилку. Він пояснив це тим, що "втомився і перевантажений, і не може встигнути все".

"Я не встиг розібратися з цим як слід, можливо, я надто втомлений, можливо, у мене забагато справ на столі", - каже Вучич.

Він зазначив, що від голосування за американську резолюцію, де Росію не називають агресором, Сербія утрималась, і так само мала проголосувати за українсько-європейську резолюцію.

Сербський президент стверджує, що навіть утримавшись від голосування, його країна не заперечила б свою позицію щодо територіальної цілісності. Втім він визнав, що такий голос Сербії міг принести їй користь.

"Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій владі, ні росіянам, ні американцям, Я думаю, що це було в інтересах держави Сербія, на жаль, цього не сталося, і я думаю, що багато хто думає, що це принесло користь Сербії, багато хто буде критикувати мене за це, але я особисто, як президент Республіки, маю право висловити своє судження і свою позицію", - підкреслив Вучич.