"Був втомлений і не встиг розібратися": Вучич заявив, що Сербія помилково проголосувала за українську резолюцію в ООН
Президент Сербії Александр Вучич стверджує, що його країна в ООН помилково проголосувала за резолюцію, у якій Росію називають країною-агресоркою
Його слова цитує РТС.
Президент Сербії перепросив у громадян за те, що під час голосування його країна начебто зробила помилку. Він пояснив це тим, що "втомився і перевантажений, і не може встигнути все".
"Я не встиг розібратися з цим як слід, можливо, я надто втомлений, можливо, у мене забагато справ на столі", - каже Вучич.
Він зазначив, що від голосування за американську резолюцію, де Росію не називають агресором, Сербія утрималась, і так само мала проголосувати за українсько-європейську резолюцію.
Сербський президент стверджує, що навіть утримавшись від голосування, його країна не заперечила б свою позицію щодо територіальної цілісності. Втім він визнав, що такий голос Сербії міг принести їй користь.
"Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій владі, ні росіянам, ні американцям, Я думаю, що це було в інтересах держави Сербія, на жаль, цього не сталося, і я думаю, що багато хто думає, що це принесло користь Сербії, багато хто буде критикувати мене за це, але я особисто, як президент Республіки, маю право висловити своє судження і свою позицію", - підкреслив Вучич.
- У понеділок, 24 лютого, Рада Безпеки ООН підтримала американську резолюцію щодо війни в Україні: у ній США не називають Росію агресором.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе