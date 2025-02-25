Франція пропонує Європі ядерний щит, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Зазначається, що винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розміщені в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої війська з континенту. Це може стати посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

"Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно, і це було б сильним сигналом", - заявили у джерелі.

Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне "незалежності" Європи від США.

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив з Мерцом перед поїздкою до Білого дому, щоб представити свій план європейської безпеки та оборони України Трампу.