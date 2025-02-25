Дуда заявив, що Зеленський на емоціях сказав дещо зайве у відповідь на критику Трампа
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що український лідер Володимир Зеленський сказав "щонайменше одне зайве слово", відповідаючи на звинувачення від президента США Дональда Трампа
Про це Дуда сказав у програмі "Гість подій" на каналі Polsat.
Він назвав "нехарактерним, абсолютно непотрібним, досить гострим" обміном думками публічні звинувачення Трампа й Зеленського.
На думку Дуди, слова українського президента нібито були зайвими емоціями, викликаними надзвичайно серйозними питаннями "життя і смерті України".
"Я розумію, що є емоції. Володимир Зеленський, безумовно, сказав щонайменше одне зайве слово. Це було зайвим", - заявив Дуда і додав, що сказав про це українському колезі.
Що відбулось раніше
18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.
19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".
Згодом Дуда розповів про телефонну розмову з українським колегою Зеленським, під час якої порадив йому "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю" з президентом США Трампом. Після зустрічі з очільником Білого дому 22 лютого президент Польщі зазначив, що без американської підтримки Україна не переживе цю війну.
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