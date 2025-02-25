Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Дуда заявив, що Зеленський на емоціях сказав дещо зайве у відповідь на критику Трампа

Дуда заявив, що Зеленський на емоціях сказав дещо зайве у відповідь на критику Трампа

Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
07:52
Світ Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що український лідер Володимир Зеленський сказав "щонайменше одне зайве слово", відповідаючи на звинувачення від президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це Дуда сказав у програмі "Гість подій" на каналі Polsat.

Він назвав "нехарактерним, абсолютно непотрібним, досить гострим" обміном думками публічні звинувачення Трампа й Зеленського.

На думку Дуди, слова українського президента нібито були зайвими емоціями, викликаними надзвичайно серйозними питаннями "життя і смерті України".

"Я розумію, що є емоції. Володимир Зеленський, безумовно, сказав щонайменше одне зайве слово. Це було зайвим", - заявив Дуда і додав, що сказав про це українському колезі.

Що відбулось раніше 

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні". 

Згодом Дуда розповів про телефонну розмову з українським колегою Зеленським, під час якої порадив йому "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю" з президентом США Трампом. Після зустрічі з очільником Білого дому 22 лютого президент Польщі зазначив, що без американської підтримки Україна не переживе цю війну.
 

Теги:
Новини
Польща
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Анджей Дуда
США
Читайте також:
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
24 лютого, 2025 понедiлок
Партизани "Атеш" здійснили диверсію на аеродромі у Челябінську
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Автор Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини
Олег Іващенко
Автор Катерина Ганжа
23 лютого, 2025 неділя
Голова зовнішньої розвідки Іващенко: наприкінці 2025 року в економіці Росії почнуться незворотні зміни на гірше
Київ
-8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
25 лютого
08:34
Президент Франції Еммануель Макрон
Франція пропонує Європі ядерний щит, - The Telegraph
08:26
Александар Вучич
"Був втомлений і не встиг розібратися": Вучич заявив, що Сербія помилково проголосувала за українську резолюцію в ООН
08:14
Ексклюзив
На Херсонщині ворог використовує особливий вид зброї, - голова облради Самойленко
08:10
Оновлено
ЗСУ, ППО
За добу на фронті сталося 98 боїв: РФ завдала близько 5 тис. ударів по Україні
08:05
OPINION
Угода про надра як шантаж Зеленського
08:00
Інтерв’ю
Леся Українка
Леся Українка, якої ми не знали. Літературознавиця Богдана Романцова у проєкті "Власні назви"
07:58
Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо назвав наступний крок у переговорах з РФ
07:27
Канада
Канада оголосила про нові санкції проти Росії
07:18
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 26 артсистем і 1300 військових РФ
07:03
Оновлено
наслідки на Київщині
РФ атакує Україну дронами та ракетами: у Сумах і на Київщині є постраждалі
06:57
ООН
Для Росії та України настав час зробити важкий вибір та припинити війну, - США в ООН
06:32
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Макрон під час переговорів перебив Трампа, щоб спростувати його заяву про європейську допомогу Україні
06:11
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ утримує в Чорному морі ракетоносій
05:49
Еммануель Макрон
Якщо Росія порушить можливу мирну угоду, фактично це стане конфліктом з усіма гарантами процесу, - Макрон
04:40
Дональд Трамп
Трамп відповів, чи робитимуть США інвестиції у відбудову України
03:44
В окупованому Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта: у ГУР заявили про причетність ФСБ РФ
02:40
F-16
Данія передала Україні 12 з 19 винищувачів F-16: решту доставлять цьогоріч
02:02
Супроводжував колону військ РФ до Києва: ексдепутату Одеської міськради оголосили підозру у держзраді
01:22
Володимир Путін
Путін запропонував США розробляти рідкісноземельні метали на окупованих територіях України
00:42
Оновлено
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Радбез ООН підтримав резолюцію США щодо України, у якій Росію не називають агресором
00:18
Оновлено
У Рязані горить нафтозавод
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після атаки Сил оборони, - Reuters
2025, понедiлок
24 лютого
23:30
Оновлено
Іспанія
"Якраз те, що потрібно для посилення фронту": Зеленський про €1 млрд від Іспанії для України
23:03
Оновлено
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Бронетехніка, заморожені активи РФ, відновлення інфраструктури: Зеленський розповів про зустріч з Трюдо у Києві
22:58
Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - "Карпати"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
22:24
Ексклюзив
Можуть зробити зону, де не працює Starlink, - нардеп Костенко про загрозу відключення в Україні системи супутникового зв’язку
22:08
путін
Путін заявив, що РФ нібито нічого не має проти збереження української державності
21:57
Путін та Трамп на російських сувенірах
"Я не вживаю ці слова легковажно": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
21:43
Ексклюзив
корисні копалини
"Американці не хочуть, щоб ці мінерали потрапили до рук Китаю": нардепка Кравчук про угоду щодо корисних копалин
21:38
Кирило Буданов
"Змінило хід операції": Буданов розповів, що завадило РФ "взяти Київ за 3 дні"
21:21
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
"Маємо спільне розуміння про тривалий мир": Зеленський провів переговори з фон дер Ляєн і Коштою
21:00
Президент Франції Еммануель Макрон
Франція та Британія підготували план безпекових гарантій для України з миротворцями. Трамп вважає, що Путін це прийме
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війна сягнула нового рівня щодо цілей, ціни й втрат. Колонка Сергія Згурця
20:28
Дональд Трамп
"Якщо ми будемо розумними": Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів
20:20
Ексклюзив
Україна США
"Україна буде розраховуватися зі США 100 років поспіль": економіст Пендзин оцінив наслідки угоди про корисні копалини
20:15
Оновлено
Кевін, "Шахтар" - "Лівий берег"
УПЛ: "Шахтар" здолав "Лівий берег", "Динамо" перемогло "Карпати": результати усіх матчів 18-го туру
20:11
Дональд Трамп
"Цей або наступний тиждень": Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди про корисні копалини
20:00
OPINION
Інколи любов буває пронизлива. Як стріла
19:55
Анджей Дуда
Дуда заявив, що у Польщі відмовилися від проведення самітів ЄС - Україна та ЄС - США
19:43
Ексклюзив
Микола Княжицький
Схоже на розкол у парламентській більшості, - нардеп Княжицький про провалену постанову щодо підтримки демократії в Україні в умовах війни
19:41
РосЗМІ написали, що Сеул скасує санкції на постачання медобладнання до РФ. У ЦПД спростували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV