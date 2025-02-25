Дуда заявив, що Зеленський на емоціях сказав дещо зайве у відповідь на критику Трампа

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

Згодом Дуда розповів про телефонну розмову з українським колегою Зеленським, під час якої порадив йому "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю" з президентом США Трампом. Після зустрічі з очільником Білого дому 22 лютого президент Польщі зазначив, що без американської підтримки Україна не переживе цю війну.

