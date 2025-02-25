Держсекретар США Рубіо назвав наступний крок у переговорах з РФ
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступним кроком у перемовинах з Росією стане обговорення питання "що потрібно зробити, щоб Москва припинила війну"
Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News.
За словами, основним питанням зустрічі представників РФ і США 18 лютого стало: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?".
"Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими в Європі, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Наступний крок - зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей в кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно зробити, щоб Росія припинила війну? І, очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це", - заявив Рубіо.
Він також знову назвав президента США Дональда Трампа "президентом миру", а також заявив, що той хотів би закінчити війну в Україні "ще вчора".
"Він вважає, що вже загинуло занадто багато людей і було занадто багато руйнувань. До речі, я думаю, що всі повинні бути дуже щасливі, що президент Трамп - президент миру. У нас є президент, який хоче закінчити війни, а не починати нові. Він хоче покласти край людським стражданням, а не посилювати їх чи продовжувати", - додав він.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в ширшому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.
Трамп після переговорів США та РФ заявив про необхідність проведення виборів в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе