Держсекретар США Рубіо назвав наступний крок у переговорах з РФ

Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News.

За словами, основним питанням зустрічі представників РФ і США 18 лютого стало: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?".

"Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими в Європі, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Наступний крок - зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей в кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно зробити, щоб Росія припинила війну? І, очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це", - заявив Рубіо.

Він також знову назвав президента США Дональда Трампа "президентом миру", а також заявив, що той хотів би закінчити війну в Україні "ще вчора".

"Він вважає, що вже загинуло занадто багато людей і було занадто багато руйнувань. До речі, я думаю, що всі повинні бути дуже щасливі, що президент Трамп - президент миру. У нас є президент, який хоче закінчити війни, а не починати нові. Він хоче покласти край людським стражданням, а не посилювати їх чи продовжувати", - додав він.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.

Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в ширшому сенсі".

Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.

Трамп після переговорів США та РФ заявив про необхідність проведення виборів в Україні.