Канада оголосила про нові санкції проти Росії

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Зазначається, що санкції були запроваджені проти 76 фізичних та юридичних осіб РФ, які надають підтримку військово-промисловій базі Кремля, причетні до незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей. Також санкції стосуються тих, хто підтримують можливості РФ з проведення інформаційних операцій, а також проти високопоставлених російських урядовців та олігархів, які підтримують режим Володимира Путіна.

"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини", - йдеться у дописі.

Трюдо також оголосив, що Канада вживає заходів проти тіньового флоту Росії, запровадивши санкції проти 109 суден через їхню участь у перевезенні санкційних товарів, включно з вуглеводнями, доходи від продажу яких фінансують російську військову машину.