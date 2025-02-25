Канада оголосила про нові санкції проти Росії
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту до Києва 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій проти 76 фізичних та юридичних осіб РФ
Про це йдеться на сайті уряду Канади.
Зазначається, що санкції були запроваджені проти 76 фізичних та юридичних осіб РФ, які надають підтримку військово-промисловій базі Кремля, причетні до незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей. Також санкції стосуються тих, хто підтримують можливості РФ з проведення інформаційних операцій, а також проти високопоставлених російських урядовців та олігархів, які підтримують режим Володимира Путіна.
"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини", - йдеться у дописі.
Трюдо також оголосив, що Канада вживає заходів проти тіньового флоту Росії, запровадивши санкції проти 109 суден через їхню участь у перевезенні санкційних товарів, включно з вуглеводнями, доходи від продажу яких фінансують російську військову машину.
- 24 лютого Трюдо заявив, що Канада підтримає Україну, надавши їй новий пакет військової допомоги, а також фінансову допомогу та грант на підтримку енергетичної безпеки.
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