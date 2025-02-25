Для Росії та України настав час зробити важкий вибір та припинити війну, - США в ООН
Сполучені Штати в ООН закликали Росію та Україну "зробити важкий вибір" та припинити бойові дії
Про це заявила тимчасово повірена у справах постійного представника США при ООН Дороті Ші, передає Укрінформ.
"Ми усвідомлюємо, що досягти угоди буде складно, але для Росії й України настав час зробити важкий вибір і припинити бойові дії", - заявила вона.
Водночас Дороті Ші стверджувала, що Сполучені Штати підтримували тісний контакт з українськими колегами впродовж війни, назвавши її "конфліктом".
"Минулого тижня ми також розпочали прямий діалог з Росією. І як заявив держсекретар Рубіо після переговорів у Ер-Ріяді, Сполучені Штати й Росія зобов’язалися вести переговори щодо припинення конфлікту", - наголосила представниця.
Також вона зауважила, що перемир’я має бути "довготривалим та прийнятним для всіх залучених сторін".
- 24 лютого Рада Безпеки ООН підтримала американську резолюцію щодо війни в Україні: у ній США не називають Росію агресором.
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