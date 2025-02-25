Данія передала Україні 12 з 19 винищувачів F-16: решту доставлять цьогоріч

Про це Поульсен розповів на зустрічі YES у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для мене велика честь, що Данія змогла зобов’язатися передати 19 літаків F-16. 12 із них доставлено. І решта також буде у небі України цього року", - сказав він.

Міністр оборони Данії зазначив, що рішенню про передачу Україні винищувачів передували довгі дискусії, але їм разом з Нідерландами вдалося його досягти.

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Поульсен запевнив у широкій підтримці України з боку Данії й наголосив, що Європа має активізуватися, щоб зробити ще більше.

"Зв’язок між Україною та Європою дуже, дуже важливий. Також дуже важливо, щоб Європа змогла зробити ще більше, а також інвестувати ще більше у військовий потенціал", - підкреслив він.