"Особливо цінні у протидії ударам ракет і БПЛА": в НАТО оцінили ефективність F-16 на фронті в Україні
Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що винищувачі F-16, які були введені до складу Повітряних Сил Збройних Сил України, суттєво покращили здатність країни протистояти російським повітряним
Про це він заявив в інтерв'ю АрміяInform.
Драгоне підкреслив, що ці літаки стали критично важливими для перехоплення ворожих літаків і завдання точних ударів по військових об'єктах противника.
"Літаки F-16, які увійшли до складу Повітряних Сил ЗС України, посилили здатність протистояти російським повітряним загрозам, перехоплювати ворожі літаки та завдавати ефективних ударів по військових цілях", - зазначив він.
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За його словами, F-16 "особливо цінні у протидії ракетним ударам і ударам безпілотників". Проте він також зауважив, що їх повний потенціал реалізується лише за наявності достатньої підготовки пілотів, можливостей технічного обслуговування та безперервного постачання озброєнь і запчастин.
Для забезпечення максимальної ефективності F-16 НАТО активно займається навчанням українських пілотів і технічного персоналу, а також надає логістичну підтримку.
- Збройні Сили України 6 лютого отримали від Королівства Нідерланди винищувачі F-16.
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