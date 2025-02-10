"Особливо цінні у протидії ударам ракет і БПЛА": в НАТО оцінили ефективність F-16 на фронті в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю АрміяInform.

Драгоне підкреслив, що ці літаки стали критично важливими для перехоплення ворожих літаків і завдання точних ударів по військових об'єктах противника.

"Літаки F-16, які увійшли до складу Повітряних Сил ЗС України, посилили здатність протистояти російським повітряним загрозам, перехоплювати ворожі літаки та завдавати ефективних ударів по військових цілях", - зазначив він.

Читайте також: F-16 були б ефективніші, якби була модернізація наших МіГ-29, - Хазан

За його словами, F-16 "особливо цінні у протидії ракетним ударам і ударам безпілотників". Проте він також зауважив, що їх повний потенціал реалізується лише за наявності достатньої підготовки пілотів, можливостей технічного обслуговування та безперервного постачання озброєнь і запчастин.

Для забезпечення максимальної ефективності F-16 НАТО активно займається навчанням українських пілотів і технічного персоналу, а також надає логістичну підтримку.