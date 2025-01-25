F-16 були б ефективніші, якби була модернізація наших МіГ-29, - Хазан

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я ще у другій половині 2023 року почав говорити, що тема F-16 була сильно заполітизована, а зараз - тиша. Ці літаки літають, виконують бойові завдання, але розмов навколо теми, що зараз отримаємо F-16, а завтра всі питання вирішимо, як я і попереджав, такого не буде. У нас є українські літаки МіГ-29, яким треба зробити певну модернізацію до найсучасніших рівнів, і ми будемо мати величезну кількість літаків, яка необхідна Повітряним силам України для виконання серйозних завдань. F-16 є, вони працюють, але не настільки ефективно, якби була модернізація наших літаків", - підкреслив президент Української авіаційної асоціації пілотів.

Геннадій Хазан зазначив, - якби українські літаки могли виконувати певні завдання, то не треба було б просити дозвіл або погодження щодо використання їх на території ворога.