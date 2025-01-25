F-16 були б ефективніші, якби була модернізація наших МіГ-29, - Хазан
Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", зауважив, що Україні не треба було б просити дозвіл або погодження щодо використання на території ворога українських літаків, якби вони мали модернізацію до найсучасніших рівнів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я ще у другій половині 2023 року почав говорити, що тема F-16 була сильно заполітизована, а зараз - тиша. Ці літаки літають, виконують бойові завдання, але розмов навколо теми, що зараз отримаємо F-16, а завтра всі питання вирішимо, як я і попереджав, такого не буде. У нас є українські літаки МіГ-29, яким треба зробити певну модернізацію до найсучасніших рівнів, і ми будемо мати величезну кількість літаків, яка необхідна Повітряним силам України для виконання серйозних завдань. F-16 є, вони працюють, але не настільки ефективно, якби була модернізація наших літаків", - підкреслив президент Української авіаційної асоціації пілотів.
Геннадій Хазан зазначив, - якби українські літаки могли виконувати певні завдання, то не треба було б просити дозвіл або погодження щодо використання їх на території ворога.
- 7 січня начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що український пілот F-16 уперше в історії знищив за один бойовий виліт одразу шість російських крилатих ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе