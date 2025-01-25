Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією F-16 були б ефективніші, якби була модернізація наших МіГ-29, - Хазан
Ексклюзив

F-16 були б ефективніші, якби була модернізація наших МіГ-29, - Хазан

Ірена Моляр
25 січня, 2025 субота
11:42
Війна з Росією МіГ-29

Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", зауважив, що Україні не треба було б просити дозвіл або погодження щодо використання на території ворога українських літаків, якби вони мали модернізацію до найсучасніших рівнів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я ще у другій половині 2023 року почав говорити, що тема F-16 була сильно заполітизована, а зараз - тиша. Ці літаки літають, виконують бойові завдання, але розмов навколо теми, що зараз отримаємо F-16, а завтра всі питання вирішимо, як я і попереджав, такого не буде. У нас є українські літаки МіГ-29, яким треба зробити певну модернізацію до найсучасніших рівнів, і ми будемо мати величезну кількість літаків, яка необхідна Повітряним силам України для виконання серйозних завдань. F-16 є, вони працюють, але не настільки ефективно, якби була модернізація наших літаків", - підкреслив президент Української авіаційної асоціації пілотів.

Геннадій Хазан зазначив, - якби українські літаки могли виконувати певні завдання, то не треба було б просити дозвіл або погодження щодо використання їх на території ворога.

 

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Технології
ЗСУ
F-16
Авіація
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+5.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 січня
12:58
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Лише тоді Європа справді зможе сісти за стіл переговорів": міністр оборони Польщі закликав ЄС більше витрачати на оборону
12:43
Михайло Драпатий
Драпатий може очолити ОСУВ "Хортиця": яка причина
12:27
ХАМАС звільнив чотирьох ізраїльських заручниць
ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць
12:07
OPINION
Чи буде Трамп ліпшим за Байдена?
11:56
Окупанти вдарили по Нікополю з артилерії: постраждали двоє людей, у місті є пошкодження
11:36
Випускників вишів без БЗВП не братимуть до органів влади та прокуратури
11:16
Херсонська область
Росіяни атакували Херсон з безпілотника, є постраждалий
10:56
Літак JetBlue, США
NYT: У Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів до США, у тому числі українців
10:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 січня
Загроза є, ворог майже замкнув "кільце": майор запасу НГУ Гетьман про ситуацію біля Великої Новосілки на Донеччині
10:22
Президентка Молдови Санду приїхала до Києва: про що говоритиме з Зеленським
10:00
OPINION
Смерть Росії можлива від тисячі порізів
09:56
ппо
Сили ППО збили 2 керовані авіаційні ракети та 46 ворожих БПЛА
09:30
На Прикарпатті прикордонники врятували харків'янина, який 6 днів блукав у горах
Від початку року бійці ДСНС врятували у горах 43 людини
08:43
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 211 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 88 штурмів
08:21
Піт Хегсет
Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаді міністра оборони
08:04
OPINION
Битва за Трампа
07:35
втрати росіян
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1650 військових, 37 бронемашин та 14 артсистем
07:25
винищувач F-15
У 2024 році експорт зброї зі США досягнув рекордних показників
07:25
Огляд
Тіло кожного, крокодилові сльози і коли я нарешті висплюся - 5 книг про мрії та бажання
07:00
OPINION
Рудимент совка: Арестович спекулює на смерті
06:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, на Черкащині є знеструмлення
06:30
На узбережжі у Сомалі виявили більше сотні мертвих дельфінів
05:41
Ємен, хусити
У Ємені хусити затримали сімох співробітників ООН
04:54
В Україні від початку року у водоймах загинули 28 людей, - ДСНС
03:55
Кіт Келлог
У США не виключають можливості купівлі для України зброї коштом заморожених активів РФ
03:12
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї суд відмовив у продовженні арешту президента Юн Сок Йоля
02:31
Кабмін
Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності
01:43
Прапор США
США перейменували Мексиканську затоку на Американську
01:22
У Пакистані ухвалили закон щодо повного контролю над соцмережами
00:39
Військово-лікарська комісія, ВЛК
В ОП заявили, що для обмежено придатних термін проходження повторної ВЛК можуть продовжити
2025, п'ятниця
24 січня
23:59
Оновлено
Держдеп США
Держдеп США призупинив більшість іноземної допомоги. Це може стосуватися України, - ЗМІ
23:39
Україна ЄС
Чехія хоче затвердити у ЄС план інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок, - ЗМІ
23:07
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
Безрукова заявила, що залишається керівницею АОЗ попри заяву Міноборони про відмову продовжувати контракт
22:49
Оновлено
Генералу Галушкіну обрали запобіжний захід у справі за новою підозрою: триматимуть під вартою 60 днів
22:35
Роберт Фіцо
У Братиславі 60 тис. людей вийшли на протести проти політики Фіцо на зближення з РФ
22:23
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія придбала у РФ зброю на понад €2 млрд, - журналістське розслідування
22:13
Тимур Ткаченко
Зеленський призначить нових голів РДА в Києві, - очільник КМВА Ткаченко
21:51
Володимир Зеленський
Постачання в Росію будь-яких компонентів для терору має бути перекрито, - Зеленський після чергової атаки дронів
21:42
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Це затягування часу: політолог Рейтерович про реакцію Кремля на ультиматум Трампа
21:32
Кіт Келлог
Україна втратила більше військових, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом, - спецпредставник Трампа Келлог
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV