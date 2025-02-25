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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 26 артсистем і 1300 військових РФ

Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
07:18
Війна з Росією втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила вже майже 870 тисяч військових, понад 10 тисяч танків і близько 24 тисяч артилерійських систем

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 869 530 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10 182 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 168 (+11) од,
  • артилерійських систем – 23 652 (+26) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 767 (+122) од,
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 582 (+138) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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