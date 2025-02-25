Франція пропонує Європі ядерний щит, - The Telegraph
Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 26 артсистем і 1300 військових РФ
З початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила вже майже 870 тисяч військових, понад 10 тисяч танків і близько 24 тисяч артилерійських систем
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 869 530 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10 182 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 168 (+11) од,
- артилерійських систем – 23 652 (+26) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 767 (+122) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 582 (+138) од,
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+2) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Голова зовнішньої розвідки Іващенко: наприкінці 2025 року в економіці Росії почнуться незворотні зміни на гірше
"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини
Київ
-8.2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе
2025, вiвторок
25 лютого
08:26
"Був втомлений і не встиг розібратися": Вучич заявив, що Сербія помилково проголосувала за українську резолюцію в ООН
08:00
Інтерв’ю
Леся Українка, якої ми не знали. Літературознавиця Богдана Романцова у проєкті "Власні назви"
06:32
Макрон під час переговорів перебив Трампа, щоб спростувати його заяву про європейську допомогу Україні
05:49
Якщо Росія порушить можливу мирну угоду, фактично це стане конфліктом з усіма гарантами процесу, - Макрон
03:44
В окупованому Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта: у ГУР заявили про причетність ФСБ РФ
2025, понедiлок
24 лютого
23:30
Оновлено
"Якраз те, що потрібно для посилення фронту": Зеленський про €1 млрд від Іспанії для України
23:03
Оновлено
Бронетехніка, заморожені активи РФ, відновлення інфраструктури: Зеленський розповів про зустріч з Трюдо у Києві
22:24
Ексклюзив
Можуть зробити зону, де не працює Starlink, - нардеп Костенко про загрозу відключення в Україні системи супутникового зв’язку
21:43
Ексклюзив
"Американці не хочуть, щоб ці мінерали потрапили до рук Китаю": нардепка Кравчук про угоду щодо корисних копалин
21:21
"Маємо спільне розуміння про тривалий мир": Зеленський провів переговори з фон дер Ляєн і Коштою
21:00
Франція та Британія підготували план безпекових гарантій для України з миротворцями. Трамп вважає, що Путін це прийме
20:28
"Якщо ми будемо розумними": Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів
20:20
Ексклюзив
"Україна буде розраховуватися зі США 100 років поспіль": економіст Пендзин оцінив наслідки угоди про корисні копалини
20:15
Оновлено
УПЛ: "Шахтар" здолав "Лівий берег", "Динамо" перемогло "Карпати": результати усіх матчів 18-го туру
20:11
"Цей або наступний тиждень": Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди про корисні копалини
19:43
Ексклюзив
Схоже на розкол у парламентській більшості, - нардеп Княжицький про провалену постанову щодо підтримки демократії в Україні в умовах війни