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Ворог намагається з північних районів просуватися до центру міста: 24-та ОМБр ім. Короля Данила про Часів Яр

Оксана Ліховід
25 лютого, 2025 вiвторок
09:36
Війна з Росією Карта бойових дій за 12-19 лютого

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що у Часовому Яру противник атакує як у лоб, так і використовує малі піхотні групи

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Часів Яр руйнується, але знищується багато ворожої піхоти, багато солдатів РФ кладуть за незрозумілі цілі своє життя, а наші хлопці відбивають їхні атаки, штурми, які відбуваються щодня. Окупанти атакують як у лоб, так і використовують малі піхотні групи. Також противник намагається застосовувати механізовану техніку", – зауважив Полухін.

За словами представника пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, у Часовому Яру тривають міські бої, противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках.

"Противник з півночі міста намагається просуватися до центральної частини. Таким чином, противник засідає в будинках, звідки хлопці вже по них починають працювати. Канал і досі є перепоною, ворогу досі не вдалося повноцінно налагодити переправу техніки через канал. Противник зав'язує себе в міських боях, і сказати, що є швидке просування, не можна", – наголосив Полухін.

  • У понеділок, 24 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 98 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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