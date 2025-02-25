Ворог намагається з північних районів просуватися до центру міста: 24-та ОМБр ім. Короля Данила про Часів Яр
Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що у Часовому Яру противник атакує як у лоб, так і використовує малі піхотні групи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Часів Яр руйнується, але знищується багато ворожої піхоти, багато солдатів РФ кладуть за незрозумілі цілі своє життя, а наші хлопці відбивають їхні атаки, штурми, які відбуваються щодня. Окупанти атакують як у лоб, так і використовують малі піхотні групи. Також противник намагається застосовувати механізовану техніку", – зауважив Полухін.
За словами представника пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, у Часовому Яру тривають міські бої, противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках.
"Противник з півночі міста намагається просуватися до центральної частини. Таким чином, противник засідає в будинках, звідки хлопці вже по них починають працювати. Канал і досі є перепоною, ворогу досі не вдалося повноцінно налагодити переправу техніки через канал. Противник зав'язує себе в міських боях, і сказати, що є швидке просування, не можна", – наголосив Полухін.
- У понеділок, 24 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 98 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках.
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