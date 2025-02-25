Трамп призначив подкастера й коментатора Бонгіно заступником директора ФБР
Президент США Дональд Трамп призначив подкастера й коментатора Дена Бонгіно новим заступником директора Федерального бюро розслідувань
Про це пише BBC.
Дональд Трамп у соціальних мережах назвав Бонгіно "людиною неймовірної любові та пристрасті до своєї країни" і додав, що той працюватиме під керівництвом нещодавно затвердженого директора ФБР Кеша Пателя.
Заступник директора ФБР відповідає за нагляд за всіма внутрішніми й міжнародними операціями та зазвичай є кадровим агентом з багаторічним досвідом. Його призначення не потребує затвердження Сенатом.
У виданні зазначили, що таким чином жоден з двох перших осіб, які очолюють агентство, не має досвіду роботи в ФБР.
50-річний Ден Бонгіно, який раніше працював у поліції Нью-Йорка та Секретній службі, є вірним союзником Трампа та просував неправдиві заяви про вибори в США 2020 року, пише BBC.
У нещодавньому випуску "Шоу Дена Бонгіно" був сегмент про ФБР, в якому Бонгін похвалив Пателя, намагаючись розвіяти побоювання, що агентство буде використано для боротьби з ворогами Трампа. За словами президента США, Бонгіно відмовиться від кар'єри ведучого, аби служити в ФБР.
- Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 20 лютого, затвердив Кеша Патела на посаду очільника Федерального бюро розслідувань.
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