Трамп призначив подкастера й коментатора Бонгіно заступником директора ФБР

Про це пише BBC.

Дональд Трамп у соціальних мережах назвав Бонгіно "людиною неймовірної любові та пристрасті до своєї країни" і додав, що той працюватиме під керівництвом нещодавно затвердженого директора ФБР Кеша Пателя.

Заступник директора ФБР відповідає за нагляд за всіма внутрішніми й міжнародними операціями та зазвичай є кадровим агентом з багаторічним досвідом. Його призначення не потребує затвердження Сенатом.

У виданні зазначили, що таким чином жоден з двох перших осіб, які очолюють агентство, не має досвіду роботи в ФБР.

50-річний Ден Бонгіно, який раніше працював у поліції Нью-Йорка та Секретній службі, є вірним союзником Трампа та просував неправдиві заяви про вибори в США 2020 року, пише BBC.

У нещодавньому випуску "Шоу Дена Бонгіно" був сегмент про ФБР, в якому Бонгін похвалив Пателя, намагаючись розвіяти побоювання, що агентство буде використано для боротьби з ворогами Трампа. За словами президента США, Бонгіно відмовиться від кар'єри ведучого, аби служити в ФБР.