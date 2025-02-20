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Сенат США затвердив Кеша Патела на посаді керівника ФБР

Олена Будько
20 лютого, 2025 четвер
22:03
Світ Каш Патель

Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 20 лютого, затвердив Кеша Патела на посаду очільника Федерального бюро розслідувань

Зміст

Про це повідомило видання Politico.

За затвердження Патела на посаді проголосував 51 сенатор-республіканець, 49 сенаторів висловилися проти. Двоє республіканців приєдналися до демократів, які перебувають в опозиції та всі голосували проти цього призначення.

Кеш Пател – давній прихильник Трампа. Він зазначив, що має намір масштабно змінити агентство. Раніше він уже працював на Капітолійському пагорбі й у першій адміністрації Трампа, після того, як був федеральним прокурором у Вашингтоні та федеральним громадським захисником у Флориді. Вважали, що він очолить ФБР під час першої адміністрації Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр  категорично виступив проти цього, заявивши, що Пател не має кваліфікації.

Що ще відомо про Кеша Патела

Етнічний індієць за походженням Кеш Пател – юрист і колишній співробітник палати представників і ради нацбезпеки. Працював в офісі директора національної розвідки та став високопоставленим чиновником міністерства оборони в останні дні першої адміністрації Трампа. Відомий критикою дій розвідувальних служб США та схильністю до поширення конспірологічних теорій. 

За даними ЗМІ, він підтримував недоведені твердження про втручання "глибинної держави" у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року.

Пател не раз різко критикував ФБР, а в одному з інтерв'ю закликав розформувати штаб-квартиру агентства у Вашингтоні й перетворити її на "музей глибинної держави". Він також висміяв ФБР за виданий у 2022 році ордер на обшук у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, що призвело до висунення проти колишнього президента звинувачень у зберіганні секретних документів. Зрештою, суддя, який розглядав цю справу, відхилив звинувачення проти Трампа. 

У 2023 році в інтерв’ю з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном Пател сказав, що міністерство юстиції під керівництвом Трампа переслідуватиме представників ЗМІ: "Так, ми будемо переслідувати людей у ​​ЗМІ, які брехали про американських громадян, які допомагали Джо Байдену фальсифікувати президентські вибори – ми будемо переслідувати вас".

  • На початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп зазначив, що планує висунути Кеша Патела на посаду директора Федерального бюро розслідувань. 
  • 13 січня директор ФБР Крістофер Рей достроково оголосив про відставку, назвавши це рішення одним з найважчих, які йому доводилося коли-небудь ухвалювати. За його словами, новообраний президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір внести кадрові зміни, а він не бажав залучати відомство до політичних суперечок з адміністрацією Трампа.
  • 7 лютого The Washington Post опублікував матеріал, де йшлося про те, що Кеш Пател торік отримав $25 тис. від російської кінокомпанії, яка поширює антизахідні погляди й наративи Кремля.
Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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