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25 лютого: День української жінки та День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Чим ще відомий цей день

25 лютого, 2024 неділя
10:44
Суспільство День Гідності та Свободи, Україна, прапор України

В цей день українці святкують аж кілька свят: День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ, День української жінки

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

Свято встановлено "з метою підтримання престижу інженерно-авіаційної служби авіації ЗС України, мобілізації інженерно-технічного складу на успішне виконання завдань з підтримання постійної бойової готовності авіаційної техніки" згідно з Наказом міністра оборони України від 19 березня 2010 року №149 "Про встановлення Дня інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України". Відзначається щорічно 25 лютого.

Державне професійне свято започатковано 19 березня 2010 року з ініціативи Михайла Єжеля.

Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність і ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ має на меті підвищення престижу служби, збільшення інтересу до якісного виконання службових обов’язків та виховання патріотичного настрою у військових та молодого покоління.

День української жінки

Ще 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Там же йшлося про скасування державних свят 8 Березня, 1 та 9 Травня (День праці і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Ці свята пов'язують з періодом Радянського Союзу, вони дуже популярні в сучасній Росії.

Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті.

Замість цих свят депутати пропонують створити українські аналоги, які стануть державними вихідними:

  • 25 лютого — День української жінки (дата народження Лесі Українки)
  • 9 березня — День народження Тараса Шевченка
  • друга неділя травня — День матері

Однак наразі ці рішення ще не були ухваленими.

25 лютого День ангела святкують: 

  • Олексій
  • Марія
  • Євген
  • Антон
  • Мелетій

Народні прикмети на 25 лютого:

  • тумани – літо буде дощовим
  • завірюха 25 лютого – влітку буде випадати багато опадів
  • на небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай
  • бурульки 25 лютого висять довгі – на гарний урожай овочів
  • струмки потекли – риба буде добре ловитися
  • холодний день – весна настане рано і буде теплою
  • не можна починати нові справи або планувати поїздки
  • на 25 лютого сняться віщі сни

Цей день в історії:

1573 — Іван Федорович (Федоров) заснував друкарню у Львові

1831 — битва при Горохові, найбільша під час визвольного Листопадового повстання 1830—1831 рр. проти Російської імперії.

1918 — Мала Рада ухвалила закони про введення в Українській Народній Республіці нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу

2010 — у Києві відбулася інавгурація Віктора Януковича, позбавленого звання президента у 2014 році Верховною Радою України

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
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