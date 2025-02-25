Потреби на відбудову України становлять $524 млрд, – звіт Світового банку
Загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має становити $524 млрд. Такі дані перевищують попередню оцінку на $38 млрд
Про це свідчить новий звіт Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, такі великі цифри означають, що відновлення України має стати проєктом глобального масштабу.
Прем'єр зазначив, що держава вже визначила основні принципи відбудови – принцип build back better ("Відбудувати краще, ніж було"), принципи безпечності, енергоефективності, безбар'єрності та інклюзивності.
"Але головний принцип – відбудова має відбуватися вже зараз. Від цього залежить якість життя мільйонів людей, перспективи повернення українців з-за кордону, створення точок зростання, що рухатимуть нашу економіку вперед", – наголосив Шмигаль.
Він також подякував Світовому банку за розуміння нагальності проєктів відновлення та зазначив, що звіт визначає 348 пріоритетних проєктів на загальну суму $17 млрд, з яких на 127 проєктів Україна вже частково або повністю має фінансування на $7 млрд.
- Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становила 486 млрд доларів США впродовж наступного десятиліття.
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