Потреби на відбудову України становлять $524 млрд, – звіт Світового банку

Про це свідчить новий звіт Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, такі великі цифри означають, що відновлення України має стати проєктом глобального масштабу.

Прем'єр зазначив, що держава вже визначила основні принципи відбудови – принцип build back better ("Відбудувати краще, ніж було"), принципи безпечності, енергоефективності, безбар'єрності та інклюзивності.

"Але головний принцип – відбудова має відбуватися вже зараз. Від цього залежить якість життя мільйонів людей, перспективи повернення українців з-за кордону, створення точок зростання, що рухатимуть нашу економіку вперед", – наголосив Шмигаль.

Він також подякував Світовому банку за розуміння нагальності проєктів відновлення та зазначив, що звіт визначає 348 пріоритетних проєктів на загальну суму $17 млрд, з яких на 127 проєктів Україна вже частково або повністю має фінансування на $7 млрд.