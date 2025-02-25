СБУ оголосила підозру російському співаку Shaman за пропаганду війни РФ

Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ.

Так, правоохоронці зібрали доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, відомого під сценічним псевдонімом Shaman.

За даними СБУ, фігурант входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Для цього співак регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку російського диктатора Володимир Путіна та окупаційних угруповань РФ.

Правоохоронці задокументували, що в кінці 2022 року Дронов записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію, яку РФ розпочала у 2014 році.

Крім того, в лютому 2023 року фігурант перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

Слідчі СБУ заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.