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Російський співак-путініст Shaman виступив в окупованому Маріуполі та на ЗАЕС

Дар'я Тарасова
15 серпня, 2024 четвер
12:52
Культура Shaman на окупованому Запоріжжі

Внесений до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, російський співак Shaman влаштував неанонсовані концерти в Маріуполі та на ЗАЕС, боячись партизанів

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Про це повідомила Маріупольська міська рада.

14 серпня російський пропагандистський співак Shaman виступив в окупованому російською злочинною армією Маріуполі. Концерт, про який публічно до його проведення не повідомляли, спершу планувався в мікрорайоні Нєвський. Проте після того, як інформацію про захід поширили партизани "Спротиву", організатори вирішили перенести виступ до Палацу естетичного виховання у Міському саду.

"Кремлівська маріонетка "однієї пісні" злякалася виступати на відкритому майданчику, боячись маріупольських партизанів. Про те, як пройшов концерт, місцеві пабліки не повідомляють. Ймовірно, через те, що складно було навіть зібрати людей на виступ росіянина. Адже маріупольцям огидно слухати "Я руський". Для більшості це окупанти, які зруйнували місто вщент, пограбували його, а тепер тут відмивають гроші", - наголосили в Маріупольській міській раді.

Сам путініст заявив, що Маріуполь "відроджується", а РФ "допомагає його будувати". За його словами, місцеві жителі начебто "заповнили усі вільні місця та проходи" та зустріли його "як рідного".

"Такими концертами окупанти намагаються на захоплених ними територіях насадити ілюзію стабільності їхньої влади та відвернути увагу від ситуації на курському напрямку. Паралельно бояться масово афішувати концерт. Адже хвилюються, що наступний концерт Shaman вже буде робити разом з Кобзоном", - додали в Маріупольській міській раді.

Окрім цього російський пропагандист виступив перед окупантами на Запорізькій АЕС. 

"Приїхав сюди підтримати наших бійців та персонал ЗАЕС. А ще на власні очі побачити, як відновлюється з руїн і повертає свою велич наш Маріуполь", - написав Shaman.

Shaman – автор пропагандистської пісні "Я русский", відкрито підтримав вторгнення Росії в Україну та знищення її міст. Неодноразово виступав на заходах, організованих кремлем на окупованих українських територіях. Пропагандист перебуває під санкціями ЄС та Канади.

Теги:
музика
Маріуполь
окупанти
пропаганда
Запорізька АЕС
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