Чи може Європа замінити США в Україні та як Трамп відкриває нові можливості перед Путіним. Акценти світових ЗМІ 25 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 лютого.

Чи може Європа замінити США в Україні

Втрата підтримки США стане ударом, але Україна має засоби для продовження боротьби з допомогою своїх європейських союзників, пише Politico.

Атаки Дональда Трампа на Україну змушують європейські країни думати про неймовірне: США можуть припинити озброювати Київ. Але і президент України Володимир Зеленський, і військові аналітики вважають, що хоча втрата підтримки США стане серйозним ударом і вдарить по постачанні ключових видів озброєнь, Україна за підтримки своїх європейських союзників зможе продовжувати боротьбу протягом багатьох місяців.

Уряди прагнуть продемонструвати дипломатичну та військову підтримку України. Понад десяток лідерів відвідали Київ у понеділок, і ще більше приєдналися до них віртуально, водночас ЄС працює над пакетом військової допомоги на суму щонайменше 20 мільярдів євро.

"Найпотужніший важіль впливу Трампа на Україну – це погроза непостачання зброї. На мою думку, у нас є пів року, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту", – зазначив Politico колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За місяць, відколи він склав присягу як президент США, Трамп розпочав мирні переговори з Росією (без консультацій з союзниками), неправдиво заявив, що Україна розпочала війну, назвав Зеленського диктатором, який обдурив США на мільярди доларів, і тепер руйнує десятиліття політичної, економічної, дипломатичної та військової політики США щодо своїх союзників. Тож, Європа помітила, що є підстави для тривоги щодо намірів США.

Зокрема, кандидат від консерваторів, який стане наступним канцлером Німеччини, Фрідріх Мерц заявив, що хоче, аби Європа отримала повну незалежність від США в питаннях оборони.

Безперечно, допомога США є дуже важливою. Коли понад рік тому Конгрес відмовився затвердити збільшення допомоги Києву, українські військові відчули нестачу артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, що дозволило Росії посилити свою перевагу на лінії фронту.

Україна має найбільшу армію в Європі, 980 тисяч солдатів, заявив Зеленський на початку цього року. Вони утримують понад 1 500 кілометрів лінії фронту проти російських військ, а також близько 400 квадратних кілометрів у Курській області Росії.

Тим часом Володимир Путін хоче збільшити російську армію на 180 тисяч військовослужбовців, щоб досягти 1,5 мільйона. Кремлю також допомагають тисячі солдатів з Північної Кореї, які беруть участь у бойових діях на Курській дузі.

За словами Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна втратила 46 тисяч солдатів убитими і 390 тисяч пораненими на полі бою, хоча деякі аналітики вважають, що справжня кількість жертв є більшою. Російські оцінки втрат коливаються від 600 до 750 тисяч вбитих і поранених.

Попри свої значно менші розміри, Україна змогла втримати свої позиції і дати відсіч, використовуючи власну зброю та зброю від союзників.

Росію ж також постачають її союзники – Іран і Північна Корея, які надіслали Москві безпілотники, ракети, артилерійські системи і до 8 мільйонів артилерійських снарядів.

У Politico підкреслюють, що без зовнішньої допомоги Україна вже давно була б підкорена Росією.

Україна планує витратити 2,2 трильйона гривень (50 мільярдів євро), або близько 26% свого ВВП, на оборону і безпеку наступного року.

За даними Інституту Кіля, з лютого 2022 року до кінця 2024 року США витратили 64 мільярди євро на військову підтримку України, тоді як Європа, включно з Великою Британією та Норвегією, виділила майже 62 мільярди євро.

Більшість цих грошей пішли на постачання Україні зброї та боєприпасів із західних запасів і нового виробництва, хоча зростає зацікавленість країн у підписанні прямих контрактів з українськими оборонними компаніями. Це обладнання включає ракети ATACMS та HIMARS зі США, а також крилаті ракети SCALP/Storm Shadow з Великої Британії, Франції та Італії.

Україна стає світовим лідером у виробництві безпілотників - від дешевих дронів з оглядом від першої особи, які у величезній кількості використовуються вздовж лінії фронту для полювання на російських солдатів, бронетехніку і транспортні засоби, до важчого озброєння з великим радіусом дії, яке вражає нафтопереробні заводи, командні пункти та ключові об'єкти інфраструктури в глибині Росії.

То що ж станеться, якщо допомога від США припиниться? Якою буде війна без Вашингтона?

За словами старшого наукового співробітника з питань наземної війни в IISS Бена Баррі, це не лише коштуватиме Україні близько половини її озброєння, але й позбавить країну багатьох "найефективніших" видів озброєнь.

Деякі американські системи, такі як танки «Абрамс», можуть бути замінені на європейські, такі як «Леопард». Тим часом, всі літаки F-16 постачаються європейськими країнами, а не США, в той час, як у системи ППО Patriot є конкуренти, такі як SAMP/T, німецький IRIS-T і норвезький NASAMS. Але міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив Politico, що є "певна зброя, певне обладнання, яке Європа не може замінити США", маючи на увазі системи протиповітряної оборони і деякі боєприпаси великої дальності.

"Нам потрібен час, і ми працюємо над цим... Це виклик, тому що немає прямих замінників або швидких шляхів, але ми можемо втрутитися з фінансами, щоб допомогти Україні виробляти більше самостійно", – сказав він.

Хоча Європа збільшила свої витрати на оборону в останні роки і доклала зусиль для збільшення закупівель і внутрішнього виробництва боєприпасів, втрата США створить прогалину.

Відповідаючи на запитання, чи може Європа замінити дефіцит фінансування з боку США, Франсуа Гейсбург з НІСД сказав: "У бюджетному плані? Відповідь – так, це можливо. Що можна зробити політично, чи вистачить для цього сили волі, можна обговорювати".

Він зазначив, що загалом фінансова підтримка США набагато менша, ніж 183 мільярди євро заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Як відзначив Зеленський, внутрішнє виробництво озброєнь в Україні також демонструє стрімке зростання і зараз становить 30% від того, що потрібно Україні, передовсім це безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та артилерія. Проте він визнав, що цього все ще недостатньо. Попри те, що дедалі більше європейських країн співпрацюють з Києвом для збільшення його внутрішнього потенціалу, цей процес займе роки.

Але навіть, якщо Вашингтон залишить Київ, Україна продовжить боротьбу, переконаний науковий співробітник з питань наземної війни в лондонському Королівському інституті об'єднаних збройних сил Нік Рейнольдс.

"Україна продовжує утримувати лінію фронту своїми власними підрозділами, з обладнанням, яке вона має, [і хоча] багато в чому вона все ще залежить від західної підтримки у вигляді боєприпасів, вона також виробляє значну їх частину самостійно", – сказав він.

Зеленський також наполягає на тому, що його війська залишатимуться на своїх позиціях, що б не робив Трамп. Поряд із цим Україна прагне, щоб США залишилися.

Трамп відкриває нові можливості для Путіна

Фото: відкриті джерела

Зі зміною влади у Вашингтоні перед президентом Росії Володимиром Путіним відкрилися нові можливості, зазначає The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін вийшов на сцену в Сочі, Росія, минулої осені, через два дні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, і говорив про початок нового світового порядку.

"У певному сенсі, – сказав Путін, – настає момент істини".

Після трьох років війни та ізоляції з боку Заходу перед Путіним відкрився світ нових можливостей зі зміною влади у Вашингтоні. Зникли заяви зі Східної кімнати Білого дому про те, що Сполучені Штати дадуть відсіч кривдникам, підтримають демократію, а не автократію, і забезпечать перемогу свободи.

Зник і єдиний фронт Вашингтона проти Росії з європейськими союзниками.

Трамп озвучив бажання захопити Гренландію, пішов на стрімке зближення з Кремлем, одночасно відсунув на другий план шокованих європейських союзників і публічно накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського.

Для Путіна, відзначає NYT, це стрімкий поворот долі. Він закріпився на полі бою, щоб дочекатися рішення Заходу в набагато більш тривалому і обтяжливому конфлікті, ніж очікувала Москва. Тепер російський лідер може вважати, що настав його момент змінити баланс сил на користь Кремля, і не лише в Україні.

"Я думаю, що він бачить реальну можливість не тільки ефективно виграти війну в Україні, але й відсторонити США не тільки від України, але й від Європи", – сказав Макс Бергманн, аналітик з питань Росії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, який працював у Державному департаменті за часів адміністрації Обами.

"Грандіозною метою" російського лідера, за словами Бергмана, є знищення НАТО.

Протягом багатьох років Путін нарікав на слабкість Росії, яку вона продемонструвала протягом десятиліття після розпаду Радянського Союзу, і зациклився на тому, щоб повернути назад вплив, який Сполучені Штати з того часу здобули в Європі начебто коштом Кремля.

Перед вторгненням Росії в Україну три роки тому Путін висунув вимоги до Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників, які виходили далеко за межі України, пропонуючи відродити сфери впливу в стилі холодної війни в Європі, розділеній між Москвою та Вашингтоном.

Він зажадав, щоб НАТО погодилася не розширюватися далі на схід до жодної з країн колишнього Радянського Союзу, включаючи Україну. Він також вимагав від США та їхніх західноєвропейських союзників не розгортати військові сили та озброєння в країнах Центральної та Східної Європи, які колись підпорядковувалися Москві.

Багато з цих країн, таких як Естонія, Польща і Румунія, є членами НАТО протягом десятиліть, і їм буде важко захиститися від російського вторгнення без заздалегідь розміщених військ і техніки.

"На думку Путіна, саме найпотужніші країни повинні визначати правила дорожнього руху, – сказала почесний професор державного управління в Джорджтаунському університеті Анжела Стент. – Менші країни, хочуть вони того чи ні, повинні прислухатися до них".

Тоді Захід одразу ж відкинув пропозиції Путіна як немислимі. Зараз російський лідер майже напевно повернеться до них на майбутніх переговорах з Трампом, давнім скептиком щодо НАТО і присутності американських військ в Європі. Це спричинило кризу серед європейських союзників, які стурбовані тим, що президент США може поступитися.

Навіть якщо повернення Трампа змінило геополітичне середовище на користь Путіна, російський лідер зазнав серйозних невдач за три роки війни і поки що не зміг досягти своєї мети - повернути Україну в орбіту Москви.

На переговорах Трамп стикається з додатковою проблемою, яка полягає в тому, що Путін не є популярною фігурою серед американської громадськості. Будь-яка угода, що розглядається як умиротворення Кремля, може виявитися складною для продажу на батьківщині, хоча переважна більшість американців виступає за швидке завершення конфлікту, яке Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Минулого року понад вісім з 10 американців висловили негативне ставлення до Росії, а 88% заявили, що не вірять у те, що Путін буде діяти правильно в міжнародних справах, згідно з опитуванням Pew Research Center. Майже дві третини респондентів назвали Росію ворогом Сполучених Штатів.

Однак Путін виграв від змін в інформаційному ландшафті і збільшення захоплення в правому медіа-просторі на чолі з колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном, який минулого року відвідав Москву, щоб взяти в нього інтерв'ю.

Три роки тому українці успішно скористалися Twitter, щоб популяризувати свою справу в усьому світі на початку вторгнення. Але дезінформація, часто дружня Кремлю, процвітає на платформі відтоді, як Ілон Маск очолив компанію у 2022 році і пізніше ребрендував гіганта соціальних мереж як X.

Минулого року федеральні прокурори заявили, що розкрили таємну російську кампанію з поширення дружніх до Кремля меседжів шляхом спрямування грошей американським впливовим особам правого спрямування через медіакомпанію, що базується в Теннессі.

Тим часом зараз у США міністр оборони Трампа наказав вищому керівництву розпочати процес визначення суттєвих скорочень військових витрат. Деякі нові високопосадовці Пентагону наполягають на значному виведенні американських військ з Європи, щоб зосередитися на Китаї, стверджуючи, що європейці можуть впоратися зі своєю власною обороною. Путін і його радники вітали б такі зміни.